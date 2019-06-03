2019-06-03T10:00:54+03:00
Общество

Освящение куполов, служба в Черняховске: Опубликована программа визита Патриарха в Калининград

Глава РПЦ прибудет 5 июня
Александр КАТЕРУША
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Патриарх Кирилл.Патриарх Кирилл.Фото: Александр КАТЕРУША
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Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Калининградскую митрополию намечен на 5-6 июня.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, в среду, 5 июня состоится освящение куполов на храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Калининград, проспект Мира).

Кроме того, в этот же день торжественно заложат камень в основание храма в честь Успения Пресвятой Богородицы (Калининград, улица Панина). Уже вечером в 18:00 Патриарх Кирилл возглавит утреню всенощного бдения в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы.

В четверг 6 июня в 9:30 Патриарх впервые возглавит божественную литургию в кафедральном соборе Архангела Михаила в городе Черняховске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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