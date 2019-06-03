Освящение куполов, служба в Черняховске: Опубликована программа визита Патриарха в Калининград
Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Калининградскую митрополию намечен на 5-6 июня.
Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, в среду, 5 июня состоится освящение куполов на храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Калининград, проспект Мира).
Кроме того, в этот же день торжественно заложат камень в основание храма в честь Успения Пресвятой Богородицы (Калининград, улица Панина). Уже вечером в 18:00 Патриарх Кирилл возглавит утреню всенощного бдения в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы.
В четверг 6 июня в 9:30 Патриарх впервые возглавит божественную литургию в кафедральном соборе Архангела Михаила в городе Черняховске.
ИСТОЧНИК KP.RU