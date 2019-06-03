В Гвардейске горел магазин, еще один – в Светлом

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-03T10:06:42+03:00

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В ночь на понедельник 3 июня случился пожар на улице Тельмана города Гвардейска.

Пресс-служба МЧС России по Калининградской области сообщает, что на первом этаже в торговом павильоне горели вещи, было зафиксировано сильное задымление.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Похожий пожар произошел в минувшее воскресенье городе Светлом. На улице Чайкиной в торговом павильоне горели вещи. Пожар удалось оперативно потушить.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU