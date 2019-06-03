В Гвардейске горел магазин, еще один – в Светлом
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на понедельник 3 июня случился пожар на улице Тельмана города Гвардейска.
Пресс-служба МЧС России по Калининградской области сообщает, что на первом этаже в торговом павильоне горели вещи, было зафиксировано сильное задымление.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Похожий пожар произошел в минувшее воскресенье городе Светлом. На улице Чайкиной в торговом павильоне горели вещи. Пожар удалось оперативно потушить.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU