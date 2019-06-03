Полиция Багратионовска объявила в розыск 16-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-03T10:09:02+03:00

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Отделом полиции Багратионовска объявил в розыск 16-летнюю Карину Логинову. Как сообщает пресс-служба УМВД, девочка 1 июня около 16:30 ушла из дома по улице Калининградской в Багратионовске и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы рыжие короткие, глаза голубые.

Если вам что-либо известно о местонахождении Логиновой Карины, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефонам:8(40156)3-23-62, 552-601, 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU