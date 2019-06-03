2019-06-03T10:13:45+03:00
Происшествия

В Багратионовском «Опель» врезался в дерево: водитель в больнице

Виктор Сергеев
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Фото: Илья БелашФото: Илья БелашФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Багратионовском районе в понедельник утром произошло серьезное ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло на автодороге Нивенское-Партизанское. Там в придорожное дерево врезался автомобиль «Опель Астра».

Очевидцы сообщают, что находившаяся за рулем женщина получил травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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