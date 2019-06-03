В Багратионовском «Опель» врезался в дерево: водитель в больнице
Фото: Илья БелашФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Багратионовском районе в понедельник утром произошло серьезное ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТП произошло на автодороге Нивенское-Партизанское. Там в придорожное дерево врезался автомобиль «Опель Астра».
Очевидцы сообщают, что находившаяся за рулем женщина получил травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU