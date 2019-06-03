2019-06-03T10:28:55+03:00
Общество

Калининградская область полностью перешла на цифровое вещание

Аналоговое ТВ в регионе отключено
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская область вошла в число 36 регионов России, в которых отключили аналоговое телевидение. Наш регион в понедельник 3 июня полностью перешел на цифровое вещание. Об этом сообщает «РИА Новости».

В числе регионов Северо-Запада, где отключили аналоговое вещание: Архангельская и Калининградская области, Ненецкий автономный округ и Коми.

Все 85 регионов России в 2019 году переходят от аналогового к цифровому ТВ. Первой перешла в декабре 2018 года Тверская область.

Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на «цифру» переведут оставшиеся регионы. Однако правительство решило продлить этот срок, и 21 регион перевести на «цифру» 14 октября, организовав четвертую волну отключения аналогового телевещания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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