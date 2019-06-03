На улице Киевской в Калининграде поменяют трамвайные пути и уберут брусчатку

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-03T10:31:59+03:00

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Власти Калининграда объявили аукцион на ремонт улицы Киевской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На ремонт 635-метрового участка улицы выделено 244,3 млн рублей. На Киевской поменяют трамвайные пути, после ремонта они будут на одном уровне с проезжей частью.

Также планируется сделать с двух сторон тротуары с асфальто-бетонным покрытием, заменить столбы опор контактной сети и наружное освещение. Для увеличения пропускной способности брусчатка на дороге так же будет заменена на асфальто-бетон.

- На части дороги под путепроводом от ул. Железнодорожной до конца путепровода движение автомобилей после ремонта планируется сделать реверсивным. Трамвайные пути под мостом станут однопутными, а ближе к перекрёстку с проспектом Калинина – двухпутными. Трамвайные пути перенесут ближе к ТЦ «Виктория», кроме того, отремонтируют остановочный пункт «Трамвайно-троллейбусное управление», - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU