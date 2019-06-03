2019-06-03T10:31:59+03:00
Общество

На улице Киевской в Калининграде поменяют трамвайные пути и уберут брусчатку

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Власти Калининграда объявили аукцион на ремонт улицы Киевской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На ремонт 635-метрового участка улицы выделено 244,3 млн рублей. На Киевской поменяют трамвайные пути, после ремонта они будут на одном уровне с проезжей частью.

Также планируется сделать с двух сторон тротуары с асфальто-бетонным покрытием, заменить столбы опор контактной сети и наружное освещение. Для увеличения пропускной способности брусчатка на дороге так же будет заменена на асфальто-бетон.

- На части дороги под путепроводом от ул. Железнодорожной до конца путепровода движение автомобилей после ремонта планируется сделать реверсивным. Трамвайные пути под мостом станут однопутными, а ближе к перекрёстку с проспектом Калинина – двухпутными. Трамвайные пути перенесут ближе к ТЦ «Виктория», кроме того, отремонтируют остановочный пункт «Трамвайно-троллейбусное управление», - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленоградск вошел в топ-10 лучших курортов для отдыха с детьми
Калининградская область полностью перешла на цифровое вещание
В Багратионовском «Опель» врезался в дерево: водитель в больнице
Полиция Багратионовска объявила в розыск 16-летнюю девочку
В Гвардейске горел магазин, еще один – в Светлом
Освящение куполов, служба в Черняховске: Опубликована программа визита Патриарха в Калининград
В Янтарном потушили лесной пожар
В Калининграде у «Дома пожарных» появились строительные леса
В Калининграде пройдет вечер памяти краеведа Александра Пинашека
В парке Советска отдыхающие накормили белку драже Tic-Tac
Под Калининградом сгорел автомобиль и два поваленных дерева
Калининградское арт-пространство «Квартира» перестанет существовать с 30 июня
Под Калининградом внедорожник сбил лосиху
Предприниматель из Польши запустил прямую трансляцию из аистиного гнезда
В Калининградском колледже уборщица стянула смартфон у одной из студенток
В Зеленоградском районе «Фольксваген» протаранил мотоцикл «Сузуки», выезжая с парковки
В Калининградской области за сутки задавили двоих пешеходов, сдавая задним ходом