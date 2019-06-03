Зеленоградск вошел в топ-10 лучших курортов для отдыха с детьми

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-03T10:38:12+03:00

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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших российских курортов, где лучше всего отдыхать с детьми. Рейтинг был составлен по результатам интернет-опроса ко Дню защиты детей.

По данным опроса, за Сочи как лучший курорт для отдыха с детьми отдали 40% голосов, за Анапу - 16%, за Курортный район Санкт-Петербурга и Байкал - по 11%.

За Евпаторию и Ялту в Крыму - по 7%, за Феодосию - 4%, за Ейск в Краснодарский крае, Зеленоградск в Калининградской области и Пятигорск в Ставропольском крае - по 2%.

ИСТОЧНИК KP.RU