На турбазе «Дюны» на Куршской косе случился пожар

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-03T10:48:12+03:00

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В минувшее воскресенье на Куршской косе случился пожар – на турбазе «Дюны» горел домик.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, кирпичное, обшитое деревом здание было неэксплуатируемым. На втором этаже двухэтажного дома сгорела обрешетка крыши. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Пожарным удалось потушить огонь и предотвратить его дальнейшее распространение на территории национального парка.

Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU