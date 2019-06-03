На турбазе «Дюны» на Куршской косе случился пожар
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В минувшее воскресенье на Куршской косе случился пожар – на турбазе «Дюны» горел домик.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, кирпичное, обшитое деревом здание было неэксплуатируемым. На втором этаже двухэтажного дома сгорела обрешетка крыши. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.
Пожарным удалось потушить огонь и предотвратить его дальнейшее распространение на территории национального парка.
Обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU