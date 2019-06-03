На этой неделе КЖД увеличила количество электричек к морю

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-03T10:54:46+03:00

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С 3 по 7 июня увеличивается количество пригородных поездов на приморских направлениях. Как сообщили в пресс-службе КЖД, это связано с благоприятным прогнозом погоды на ближайшую рабочую неделю. В период с понедельника по пятницу назначено 11 дополнительных поездов в сообщении Калининграда с Зеленоградском и Светлогорском.

В Зеленоградск дополнительные поезда будут отравляться с Северного вокзала в 10:45, с Южного вокзала в 12:45 и 13:23; из Зеленоградска в Калининград – в 12:43 и 13:30.

Время отправления дополнительных поездов в Светлогорск: из Калининграда с Южного вокзала в 10:00, с Северного вокзала – в 12:00, 14:05; из Светлогорска – 10:58, 13:00 и 16:00.

В КЖД отметили, что большинство рейсов будут выполняться электропоездами «Ласточка».

ИСТОЧНИК KP.RU