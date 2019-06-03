Калининградец пытался провезти через границу пистолет с глушителем и патроны

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-03T10:55:43+03:00

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Калининградские пограничники пресекли ввоз в регион оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Чернышевском. В ходе досмотра грузовика был обнаружен металлический ящик, не указанный в декларации.

Внутри ящикаоказался целый арсенал: пистолет с маркировкой ИЖ77-8 Cal. 8mm K021884 в кобуре, самодельный глушитель на пистолет, нож с маркировкой В8482, клинок с маркировкой N65420K, 41 патрон и 619 металлических капсулей.

Все вышеперечисленное не было задекларировано, разрешительных документов на перемещение таких товаров их владелец не имел. Товары изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU