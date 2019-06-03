2019-06-03T11:53:26+03:00
Общество

В Калининграде в течение дня не будет электричества на шести улицах

Виктор Сергеев
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В понедельник в Калининграде в течение дня будет отключено электричество в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет на ул. Калязинской 2,4,10а, ул. Ген. Озерова 39-45, ул. Горького 19,19а,б,21,23,47.

До 18:00 электричество отключено на ул. Коперника 2-4, ул. Житомирская 10-14,16-20,22-24, ул. Тенистая аллея 38а,42а,44, 46а,48в,50,50б,г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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