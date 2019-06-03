Парапланеристы из Калининграда завоевали серебро и бронзу чемпионата России
.Фото: министерство спорта Калининградской области
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Чемпионат России собрал в окрестностях Санкт-Петербурга представителей ведущих клубов и федераций парапланеризма из 10 регионов страны. Соревновались в дисциплине «параплан - полет на точность».
Калининградские парапланеристы Константин Павлушко и Сергей Сухорученко отличились серебром и бронзой лично. Кроме того, как сообщает министерство спорта Калининградской области,
наши спортсмены обеспечили региональной сборной кубок за первое общекомандное место.
Теперь калининградские спортсмены готовятся к выступлению на 4 этапе кубка Европы, который уже на этой неделе пройдет в Румынии.
ИСТОЧНИК KP.RU