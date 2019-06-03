2019-06-03T11:56:30+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах пройдет дорожный ремонт на этой неделе

Виктор Сергеев
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На этой неделе в Калининграде пройдет поддерживающий ремонт на семи улицах. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

Дорожная техника появится на улицах Багратиона, Карташева, пересечения Каштановой Алли - ул. Осипенко, Юбилейной, Эльблонгской, Литовского Вала. Также продолжатся работы по перекладке брусчатки на проспекте Мира и начнется ремонт проезжей части улицы Шиллера.

На этой неделе продолжат капитально ремонтировать тротуары по улице Дарвина, по ул. Грига (от Московского проспекта до набережной Адмирала Трибуца), по ул. Коммунистической (от дома № 56 до дома №100), проезда от ул. Мусоргского до ул. Ст. сержанта Сибирякова, капитальный ремонт тротуаров по ул. Гостиной и ул. Бородинской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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