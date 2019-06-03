2019-06-03T12:09:31+03:00
Общество

Алиханов поручил выделить 15 млн рублей на ремонт скульптур на входе в зоопарк

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональные власти выделяет средства на ремонт скульптур на входной группе в калининградский зоопарк. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе оперативного совещания в понедельник, 3 июня.

- В очень плохом состоянии скульптуры на входной группе зоопарка. Ну, они уже просто разваливаются. Я пообщался со Светланой Соколовой, несколько коммерческих предложений она запросила. Я прошу коллег подготовить до конца недели постановление о выделении средств из резервного фонда, - сказал Алиханов.

По словам губернатора, власти готовы выделить 15 млн рублей.

- Там, насколько я понимаю, несколько собственников. Пользуясь случаем, я прошу всех собственников не противодействовать, а сделать доброе дело, пойти на встречу и дать свои согласования, чтобы мы не мерились, кто главнее, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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