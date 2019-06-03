2019-06-03T12:34:20+03:00
Общество

В Полесском районе полицейские задержали двух браконьеров

Виктор Сергеев
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В Полесском районе полицейские с поличным задержали двух браконьеров. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ночью участковые во время патрулирования на катере по реке при помощи тепловизора обнаружили, что двое мужчин на берегу реки разделывают тушу животного.

- Стражи порядка причалили к берегу и установили, что 40-летний и 48-летний мужчины разделывают лося. Один из подозреваемых, увидев сотрудников полиции, пытался скрыться, однако был задержан. Полицейские выяснили, что у мужчин не имеется разрешения на охоту. У злоумышленников изъяли два охотничьих ружья и туша лося.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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