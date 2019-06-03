2019-06-03T14:51:12+03:00
Происшествия

На Острове водитель «Мерседеса» сбил женщину на «зебре»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде в воскресенье днем сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице октябрьской. 69-летний водитель микроавтобуса «Мерседеса» в районе дома №3 сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате наезда 52-летняя пешеход получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец отсудил у регионального минздрава больше 700 тысяч рублей
В Калининграде презентуют книгу о первопечатнике Франциске Скорине
В Калининграде «стрелок с автопарковки» получил 7 лет «строгача» за наркотики
Начал курсировать поезд Калининград-Черняховск, продленный до станции Чернышевское
В Янтарном расширяется эксперимент по внедрению безусловного базового дохода
В Калининграде ищут спорт-массовку для фильма «Андреевский флаг»
На выходных в Калининградской области задержали 26 пьяных водителей
В Калининграде выпустили конверты к 220-летию со дня рождения Пушкина
В Полесском районе полицейские задержали двух браконьеров
Алиханов поручил выделить 15 млн рублей на ремонт скульптур на входе в зоопарк
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах пройдет дорожный ремонт на этой неделе
Парапланеристы из Калининграда завоевали серебро и бронзу чемпионата России
В Калининграде в течение дня не будет электричества на шести улицах
Калининградец пытался провезти через границу пистолет с глушителем и патроны