На Острове водитель «Мерседеса» сбил женщину на «зебре»

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-03T14:51:12+03:00

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В Калининграде в воскресенье днем сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице октябрьской. 69-летний водитель микроавтобуса «Мерседеса» в районе дома №3 сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате наезда 52-летняя пешеход получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU