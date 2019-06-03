На Острове водитель «Мерседеса» сбил женщину на «зебре»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в воскресенье днем сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице октябрьской. 69-летний водитель микроавтобуса «Мерседеса» в районе дома №3 сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.
В результате наезда 52-летняя пешеход получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU