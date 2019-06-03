2019-06-03T14:52:30+03:00
Звезды

В Калининграде выпустили конверты к 220-летию со дня рождения Пушкина

Александр КАТЕРУША
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Конверты для коллекционеров печатают в Калининграде регулярно.Конверты для коллекционеров печатают в Калининграде регулярно.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградском обществе нетрадиционного коллекционирования – есть у нас такая организация – решили отметить 220 лет со дня рождения Александра Пушкина и выпустили серию почтовых конвертов.

- Конверты напечатали небольшим тиражом – всего 100 экземпляров, - говорит "КП" председатель общества коллекционирования Геннадий Дьяков.

Конверты – разные, всего их 9 видов. На них изображены портреты Пушкина, изображения памятной медали и тарелки, которые выпускались в предыдущие юбилейные годы. Кроме того, на конвертах будут фотографии памятников поэту в Словакии и Эфиопии.

6 июня, в день рождения поэта, в Пушкинском сквере на улице Леонова (у памятника) пройдет презентация конвертов. Там с 10 до 17 часов конверты будут гасить специальными юбилейными штемпелями. Печати обещают также ставить на открытки, книги и вообще все, что принесут калининградцы.

Отметим, Калининградское общество нетрадиционного коллекционирования считается лучшим в России. Благодаря их усилиям у нас регулярно выпускают конверты, открытки и штемпели, посвященные важным событиям. В предыдущие годы наши коллекционеры печатали конверты к юбилею Владимира Высоцкого, к годовщине полета Гагарина в космос и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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