На выходных в Калининградской области задержали 26 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-03T15:27:49+03:00

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1 и 2 июня на дорогах Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 26 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-815.

ИСТОЧНИК KP.RU