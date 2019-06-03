На выходных в Калининградской области задержали 26 пьяных водителей
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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1 и 2 июня на дорогах Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 26 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-815.
ИСТОЧНИК KP.RU