2019-06-03T15:40:07+03:00
Звезды

В Калининграде ищут спорт-массовку для фильма «Андреевский флаг»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Съемки телевизионного сериала про армию и флот под названием «Андреевский флаг» продолжаются в Калининградской области. Организаторы процесса активно привлекают горожан. Очередная киносмена намечена на 4 июня.

Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в ВК, на этот раз ищут молодежь, съемки пройдут в первой половине дня.

«Требуются спортивные парни и девушки в спортивных костюмах на, собственно, спортивную площадку. Еще - две женщины лет 60 и дети лет 10 (их родители кстати могут быть вышеуказанными спортсменами. Это все одна история)», - говорится в сообщении.

А на вечер требуются мужчины и женщины от 20 до 60 лет на сцену в ресторане. Приходить в нарядной одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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