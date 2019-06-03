В Калининграде ищут спорт-массовку для фильма «Андреевский флаг»
Съемки телевизионного сериала про армию и флот под названием «Андреевский флаг» продолжаются в Калининградской области. Организаторы процесса активно привлекают горожан. Очередная киносмена намечена на 4 июня.
Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в ВК, на этот раз ищут молодежь, съемки пройдут в первой половине дня.
«Требуются спортивные парни и девушки в спортивных костюмах на, собственно, спортивную площадку. Еще - две женщины лет 60 и дети лет 10 (их родители кстати могут быть вышеуказанными спортсменами. Это все одна история)», - говорится в сообщении.
А на вечер требуются мужчины и женщины от 20 до 60 лет на сцену в ресторане. Приходить в нарядной одежде.
ИСТОЧНИК KP.RU