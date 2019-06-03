В Янтарном расширяется эксперимент по внедрению безусловного базового дохода

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-03T15:58:25+03:00

Теперь его участники могут потратить выделяемые им деньги на оплату услуг ЖКХ и содержание детей в детсадах

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В Янтарном продолжается запущенный в марте этого года эксперимент по внедрению безусловного базового дохода. Как сообщил в понедельник мэр курортного города Алексей Заливатский, теперь участники этого эксперимента могут потратить выделяемые им деньги не только на продукты.

- Провели опрос участников, - пишет Заливатский. - Оказалось, даже 1000 рублей в месяц являются приятным дополнением к семейному бюджету. С сегодняшнего дня участники программы могут потратить свой безусловный доход не только на продукты питания, но и при оплате услуг ЖКХ и содержания детей в детсадах. Сейчас мы справляемся без привлечения доходов от наших природных ресурсов.

Ранее Заливатский сообщал, что 28 мая прошла встреча участников эксперимента, где организаторы выслушали первые отзывы. На начисленные баллы жители Янтарного, как правило, покупали продукты первой необходимости (крупы, чай, кофе, колбасу).

ИСТОЧНИК KP.RU