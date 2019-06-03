Начал курсировать поезд Калининград-Черняховск, продленный до станции Чернышевское

СЕГОДНЯ 16:15 2019-06-03T16:15:58+03:00

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С понедельника 3 июня начал курсировать пригородный поезд Калининград-Черняховск, продленный до станции Чернышевское. Как сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры, после станции Чернышевское поезд останавливается в Нестерове, Дивном, Гусеве и в Веселовке.

Для местных жителей продление маршрута – большое подспорье.

Из Чернышевского рельсобус отправляется в 06:05 и прибывает на станцию «Калининград Южный» в 08:34. Вечером отправление с Южного вокзала в 18:40, прибытие на ст. Чернышевское в 21:11.

Предусмотрена стыковка по субботам и воскресеньям с поездами в Светлогорск и Зеленоградск. Для удобства пассажиров, следующих по маршруту Чернышевское – Калининград, прямо в вагоне рельсобуса можно приобрети билеты на электропоезда, идущие к морю.

ИСТОЧНИК KP.RU