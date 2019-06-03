2019-06-03T16:31:19+03:00
Происшествия

В Калининграде «стрелок с автопарковки» получил 7 лет «строгача» за наркотики

Вынесен приговор участнику нашумевшего инцидента у торгового центра на улице Красной в августе прошлого года
Игорь ОРЕХОВ
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Московский районный суд Калининграда постановил приговор в отношении стрелка на парковке автомобильного центра по улице Красной. Напомним, 20 августа прошлого года в ответ на замечание прохожих проставивший свою машину на месте для инвалидов индивидуум выхватил пистолет и открыл огонь на поражение. Хорошо, что оружие оказалось травматическим, и пулю в левом плече одного из потерпевших признали в итоге легким вредом здоровью.

В дальнейшем для обладателя «травмата» все обернулось еще лучше. Как сообщили в пресс-службе суда, по ходу процесса уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия было прекращено в связи с примирением сторон. И стрелявший, в принципе, мог вообще отделаться легким испугом, кабы в документах не фигурировала еще одна статья УК РФ – карающая за «незаконное приобретение с целью последующего сбыта наркотических средств в особо крупном размере». Наркоту обнаружили при обыске в доме подозреваемого.

- Подсудимый свою вину признал полностью, - добавили в пресс-службе Московского райсуда.

Не нашлось в деле и отягчающих вину фигуранта обстоятельств. Зато смягчающих оказалось предостаточно: тут и раскаяние в содеянном, и активное способствование в расследовании преступления, и состояние здоровья, и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, и преклонный возраст, и отсутствие судимости. В итоге за все про все наркоторговец получил 7 лет строгого режима. В принципе, тоже немало, хотя могло быть гораздо больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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