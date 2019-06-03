2019-06-03T16:31:32+03:00
Звезды

В Калининграде презентуют книгу о первопечатнике Франциске Скорине

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградская областная научная библиотека
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В Калининградской областной научной библиотеке во вторник 4 июня состоится презентация книги публициста Инессы Плескачевской, которая посвящена Франциску Скорине. Как рассказали организаторы мероприятия,

автор посетила основные города Европы, в которых белорусский первопечатник и просветитель Франциск Скорина учился, жил и работал. Она заехала в Краков, Падую, Прагу и Вильнюс и везде искала следы Скорины.

- Скорина Кёнигсбергу и Калининграду не чужой человек. Этой странице в его биографии посвящена небольшая глава в книге. А возле БФУ имени Канта ему установлен памятник. – отметили в библиотеке.

Мероприятие со свободным входом начнется в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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