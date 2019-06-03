В Калининграде презентуют книгу о первопечатнике Франциске Скорине
В Калининградской областной научной библиотеке во вторник 4 июня состоится презентация книги публициста Инессы Плескачевской, которая посвящена Франциску Скорине. Как рассказали организаторы мероприятия,
автор посетила основные города Европы, в которых белорусский первопечатник и просветитель Франциск Скорина учился, жил и работал. Она заехала в Краков, Падую, Прагу и Вильнюс и везде искала следы Скорины.
- Скорина Кёнигсбергу и Калининграду не чужой человек. Этой странице в его биографии посвящена небольшая глава в книге. А возле БФУ имени Канта ему установлен памятник. – отметили в библиотеке.
Мероприятие со свободным входом начнется в 18:30.
ИСТОЧНИК KP.RU