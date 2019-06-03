2019-06-03T17:30:34+03:00
Общество

Калининградец отсудил у регионального минздрава больше 700 тысяч рублей

Из-за бюрократических препонов инвалиду пришлось приобретать бесплатные лекарства за собственный счет
Игорь ОРЕХОВ
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В прошлом году одному из калининградцев была проведена медицинская операция, после которой консилиум врачей рекомендовал пациенту принимать жизненно важное лекарство. Мужчина обратился министерство здравоохранения Калининградской области с заявлением о закупке назначенного препарата. Однако получил отказ – как было установлено уже позже, на том основании, что в представленных заявителем документах содержатся неполные сведения, да и вообще данное лекарство не включено в соответствующий список.

Делать нечего, калининградец на собственные деньги приобрел преапрат на весь необходимый курс лечения, выложив за это 722 340 рублей. А затем обратился в суд, полагая, что минздрав должен возместить ему понесенные затраты.

- Установив, что истец имел право на обеспечение жизненно важными лекарствами за счет бюджета, требования истца признаны обоснованными, - сообщили в пресс-службе Калининградского облсуда. - Районный суд решил взыскать с ответчика в пользу гражданина денежные средства в счет возмещения стоимости приобретенных лекарственных препаратов.

Представители минздрава подали апелляционную жалобу в высшие инстанции, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение районных коллег законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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