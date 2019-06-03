Полиция разыскала калининградцев, покрасивших фонтан в зеленый цвет

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-03T18:29:40+03:00

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Полиция и «Безопасный город» сумели-таки, объединив усилия, отыскать шутников, покрасивших фонтан перед памятником «Мать Россия» в ярко-зеленый цвет вечером 29 мая. Как сообщает официальная группа «Безопасного города», злоумышленниками оказались 35-летний мужчина и его 28-летняя бывшая супруга. Парочку по записям с камер видеонаблюдения оперативно разыскали, детально восстановив ее маршрут, и доставили в отдел полиции для разбирательств и дачи объяснений.

- Мужчина и женщина сознались в содеянном, и пояснили, что мотивом поступка была шутка, - сообщает «Безопасный город». - В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается размер ущерба причиненного механизмам гидротехнического сооружения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

- Решили развлечься, - поясняет мотивы поступка один из шутников. – Взяли, и кинули уранин в фонтан и все.

- Так просто, для себя, для души, - добавляет его спутница.

- Фонтан выключили в 11 часов, поэтому мы не увидели эффекта, - хохочет ее бывший муж. – Увидели эффект только через пару дней. Уже в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU