Министр туризма попросил вернуть объявление остановок на английском языке в автобусах
Министр по культуре и туризму Андрей Ермак попросил вернуть объявление остановок на английском языке в автобусах. Об этом Ермак сказал в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 3 июня.
- Алексей Николаевич, если есть возможность, верните объявления на английском языке в автобусах, - обратился министр к главе Калининграда Алексею Силанову.
Напомним, объявление остановок на английском языке прекратили в конце мая. Как сообщил глава дорожно-транспортного комитета администрации города Олег Кутин такое решение было принято властями после нескольких жалоб жителей.
- Люди нас спрашивают: чемпионат мира по футболу закончился, зачем мы даем объявления на английском языке? Жителей это раздражает, причем очень сильно, — заявил Кутин.
ИСТОЧНИК KP.RU