2019-06-03T18:29:53+03:00
Общество

Министр туризма попросил вернуть объявление остановок на английском языке в автобусах

Виктор Сергеев
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Министр по культуре и туризму Андрей Ермак попросил вернуть объявление остановок на английском языке в автобусах. Об этом Ермак сказал в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 3 июня.

- Алексей Николаевич, если есть возможность, верните объявления на английском языке в автобусах, - обратился министр к главе Калининграда Алексею Силанову.

Напомним, объявление остановок на английском языке прекратили в конце мая. Как сообщил глава дорожно-транспортного комитета администрации города Олег Кутин такое решение было принято властями после нескольких жалоб жителей.

- Люди нас спрашивают: чемпионат мира по футболу закончился, зачем мы даем объявления на английском языке? Жителей это раздражает, причем очень сильно, — заявил Кутин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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