В Калининграде закроют движение транспорта на трех улицах
.Фото: мэрия Калининграда
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Во второй половине июня в Калининграде для движения транспорт будут закрыты три улицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Участки улиц Грибная, Грунтовая и Бронницкая будут закрываться для поведения работ по прокладке газопровода.
График закрытия:
- с 13.06.2019 по 19.06.2019 на участке ул. Грунтовой от дома № 3 до ул. Муромской;
- с 20.06.2019 по 26.06.2019 на участке ул. Грибной от дома № 6 до ул. Муромской;
- с 27.06.2019 по 03.07.2019 на участке ул. Бронницкой от дома № 2а-2б до ул. Муромской.
ИСТОЧНИК KP.RU