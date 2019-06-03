В Калининграде закроют движение транспорта на трех улицах

СЕГОДНЯ 19:03 2019-06-03T19:04:35+03:00

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Во второй половине июня в Калининграде для движения транспорт будут закрыты три улицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Участки улиц Грибная, Грунтовая и Бронницкая будут закрываться для поведения работ по прокладке газопровода.

График закрытия:

- с 13.06.2019 по 19.06.2019 на участке ул. Грунтовой от дома № 3 до ул. Муромской;

- с 20.06.2019 по 26.06.2019 на участке ул. Грибной от дома № 6 до ул. Муромской;

- с 27.06.2019 по 03.07.2019 на участке ул. Бронницкой от дома № 2а-2б до ул. Муромской.

ИСТОЧНИК KP.RU