На ул. Вагоностроительной горел магазин
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Пожар случился поздно вечером в понедельник 3 июня. На часах было 23:48, когда поступило сообщение о возгорании на улице Вагоностроительной в Калининграде.
По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в торговом зале магазина горели инвентарь. Огнем был охвачен потолок на площади 20 квадратных метров.
О пострадавших не сообщается.
В ликвидации пожара участвовали пожарные расчеты в составе 11 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU