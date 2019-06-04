На ул. Вагоностроительной горел магазин

СЕГОДНЯ 08:37 2019-06-04T08:37:36+03:00

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Пожар случился поздно вечером в понедельник 3 июня. На часах было 23:48, когда поступило сообщение о возгорании на улице Вагоностроительной в Калининграде.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в торговом зале магазина горели инвентарь. Огнем был охвачен потолок на площади 20 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается.

В ликвидации пожара участвовали пожарные расчеты в составе 11 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU