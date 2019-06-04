В ДТП под Калининградом пострадал 11-месячный ребенок
Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими людьми зафиксировано вечнером 3 июня в Зеленоградском районе.
По предварительной информации, около 19 часов по местному времени на 15-м километре шоссе между поселками Русское и Янтарный автомобиль марки «Ауди» врезался в придорожное дерево. Машиной управлял 39-летний водитель, который утратил контроль над своим транспортным средством, выехал на полосу встречного движения , а затем и вообще вылетел за пределы проезжей части.
В результате ДТП пострадали сам виновник дорожной аварии и три его пассажира, включая 11-месячного ребенка. Все они получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Но уже появились данные о том, что управлявший иномаркой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU