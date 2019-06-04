В ДТП под Калининградом пострадал 11-месячный ребенок

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-04T10:46:08+03:00

Водитель автомобиля, в котором находился малыш, врезался в придорожное дерево Водитель автомобиля, в котором находился малыш, врезался в придорожное дерево

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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими людьми зафиксировано вечнером 3 июня в Зеленоградском районе.

По предварительной информации, около 19 часов по местному времени на 15-м километре шоссе между поселками Русское и Янтарный автомобиль марки «Ауди» врезался в придорожное дерево. Машиной управлял 39-летний водитель, который утратил контроль над своим транспортным средством, выехал на полосу встречного движения , а затем и вообще вылетел за пределы проезжей части.

В результате ДТП пострадали сам виновник дорожной аварии и три его пассажира, включая 11-месячного ребенка. Все они получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Но уже появились данные о том, что управлявший иномаркой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU