В Калининграде пропали без вести трое несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 09:32 2019-06-04T10:14:38+03:00

Вечером 3 июня дети ушли из дома и до сих пор их местонахождение не известно

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Полиция Калининграда объявила в розыск трех несовершеннолетних детей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, Софья Кушнир 2008 года рождения и Никита Кушнир 2009 года рождения проживают на улице Ефремова, а Анастасия Коваленко 2006 года рождения - на улице Горького. Все они около пяти часов вечера в понедельник, 3 июня ушли из домов по месту жительства и до настоящего времени местонахождение детей не установлено.

Приметы пропавших:

Никита КушнирФото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Никита - на вид 10 лет, рост около 155 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы. Был одет в ветровку цвета хаки, темные брюки, кеды серого цвета.

.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Софья - на вид 11 лет, рост 136 см, худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеч. Была одета в черную кофту, черную юбку, кроссовки бело-розового цвета.

.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Анастасия - на вид 12 лет, рост 146 см, среднего телосложения, волосы темно-русые ниже плеч. Была одета в спортивную куртку сине-белого цвета, черные джинсы, зеленые кеды.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении этих детей, просят сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 55-45-06, 8(4012) 55-45-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU