Дольщики ЖК «Берлинки» в Гурьевске получили ключи от новых квартир
В Гурьевске ввели в эксплуатацию проблемный многоквартирный дом. Жильё по переулку Байдукова получат 135 дольщиков, вложившие свои деньги в объект, на завершение которого у застройщика - ООО «ГК «Объединенные системы» не хватило средств. В результате компания была признана банкротом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Для решения проблемы сотни семей, оказавшихся заложниками ситуации, правительство области заключило соглашение с новым инвестором – ООО «ПрестижСтрой», который принял на себя обязательство достроить дом.
- В регионе сокращается перечень проблемных объектов долевого строительства. Завершение практически каждого дома приходится вести в ручном режиме и находить индивидуальный подход. Вторая очередь ЖК «Берлинки» находится также под контролем областного правительства, - сказал губернатор Антон Алиханов.
Глава региона добавил, что есть положительные изменения и с объектом «Девау» – три семьи уже получили страховые выплаты.
– Будем продолжать работать над этими вопросами. Наша задача разобраться с этой проблемой в течение нескольких лет окончательно. И в новых условиях с переходом на проектное финансирование прикладываем все усилия, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование строительной отрасли, - сказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU