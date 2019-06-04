2019-06-04T10:21:43+03:00
Общество

Калининградский фестиваль вошел в топ-3 лучших летних джазовых мероприятий

Виктор Сергеев
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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных джазовых опен-эйр фестивалей на открытом воздухе в России летом 2019 года.

Фестивали "ПетроДжаз" в Санкт-Петербурге, Chess & Jazz в Москве, Kaliningrad City Jazz в Калининграде, Koktebel Jazz Party в Коктебеле, Крым, Sochi Jazz Festival в Сочи, Skolkovo Jazz Science в Сколково, Москва, Джазовые сезоны в Горках Ленинских в Московской области, фестивали Ural Terra Jazz и EverJazz в Свердловской области и "Джаз в Струковском" в Самаре входят в топ-10 летних джазовых событий на открытом воздухе.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости джазовых опен-эйр фестивалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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