Матерый уголовник выманил у калининградцев 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-04T10:32:37+03:00

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Весной прошлого года жителям Калининграда стали поступать телефонные звонки с неизвестного номера. Некий мужчина сообщал, что близкий родственник абонента стал виновником ДТП с серьезными последствиями. Но лично звонивший может помочь избежать уголовной ответственности за скромное вознаграждение – банковский счет предусмотрительно прилагался.

Доверчивые граждане послушно переводили деньги мошеннику, который сумел сколотить изрядный капиталец, выманив у 41 потерпевшего в общей сложности свыше 8 миллионов рублей.

Когда афера вскрылась, выяснилось, что автором идеи отъема денег у населения является обитатель одной из исправительных колоний в Ленинградской области. Представший перед судом сиделец поспешил полностью признать свою вину. Да и то сказать: человек он опытный, имеет за плечами несколько десятков совершенных тяжких преступлений и несколько длительных сроков лишения свободы, последний из которых, как было указано, еще даже не отбыл.

Именно опасный рецидив в итоге и сказался на решении Ленинградского районного суда Калининграда, назначившего уголовнику наказание в виде в виде 17 лет и 10 месяцев исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU