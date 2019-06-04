Под Калининградом «Опель» врезался в дерево

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-04T10:54:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Около семи часов утра 3 июня на 8 километре автодороги «Луговое – Нивенское – Садовое – Богатово» в Багратионовском районе автомобиль марки «Опель» вдруг вывернул с проезжей части и врезался в придорожное дерево. Как сообщила потом находившаяся за рулем иномарки 37–летняя автолюбительница, она пыталась увернуться от столкновения с внезапно выбежавшим на дорогу животным. О судьбе последнего ничего не известно, а вот водитель, как сообщили в полиции, получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU