2019-06-04T10:54:18+03:00
Происшествия

Под Калининградом «Опель» врезался в дерево

Управлявшая автомобилем женщина пыталась объехать выбежавшее на дорогу животное
Игорь ОРЕХОВ
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Около семи часов утра 3 июня на 8 километре автодороги «Луговое – Нивенское – Садовое – Богатово» в Багратионовском районе автомобиль марки «Опель» вдруг вывернул с проезжей части и врезался в придорожное дерево. Как сообщила потом находившаяся за рулем иномарки 37–летняя автолюбительница, она пыталась увернуться от столкновения с внезапно выбежавшим на дорогу животным. О судьбе последнего ничего не известно, а вот водитель, как сообщили в полиции, получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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