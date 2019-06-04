2019-06-04T10:53:37+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили воду и электричество

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде во вторник, 4 июня, до 16 часов отключен свет на ул. Клинической 74. До этого же часа не будет электричества в мкр. Чкаловск в м-не «Строитель», а до 16:30 –в СНТ «Космос-2», СНТ «40 лет Победы» и гостинице «Навигатор».

До 18 часов приостановлено электроснабжение по адресам:

ул. Мариупольская 1-9, 2-12, 2а

ул. Макаренко 2а, 4-20

ул. Карташова 51

ул. Селенгинская 12, 12а, 14

пр-т Московский

ул. Толбухина 14, 24

ул. Баженова 15-25, 15а

ул. Кутаисская 19, 27, 37

ул. Сиреневая 2, 14, 20, 22

ул. Тверская 3, 6, 10, 11, 13, 18, 19, 21, 23

ул. Вишневая 8

пр-т Московский 8а, 8-24, 38, 14б, 252-258, 258а, 262, 266. Отключен до вечера и светофор у дома 262.

Холодное водоснабжение приостановлено для проведения ремонтных работ на сети до 17 часов на ул. Осипенко 6-20; ул. Чкалова 66-68; ул. Каштановая аллея 131-135, 131а-135в.

До 18 часов воды не будет на пр-т Московский 8-12, ул. Марш. Баграмяна 18, ул. Мариупольская 1-13, 2-18, ул. Красноярская 1-3, 5 (детский реабилитационный центр «Детство»), ул. Ген. Буткова 1.

Горячая вода отключена до 16 июня на ул. Гайдара 111-145, 129а и ул. Горького 158-160.

ИСТОЧНИК KP.RU

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