2019-06-04T11:08:09+03:00
Происшествия

Калининградец ударил подругу рукояткой ножа по голове и в ответ получил клинок в живот

Один из участников семейного конфликта находится в больнице, но сроки лишения свободы грозят обоим
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Когда в Светловскую районную больницу поступил 44-летний местный житель с проникающим ножевым ранением в живот, медики, как положено, тотчас известили о возможно «криминальном» пациенте полицейских.

Участковые уполномоченные выяснили, что мужчина стал жертвой бытового конфликта. Причем конфликтовал он со своей ровесницей-сожительницей, которую решил немного поучить кулаками, а также с помощью ножа – его рукояткой он бил подругу по неразумной голове. В конце концов женщина не выдержала и в свою очередь схватила со стола нож. Только использовала уже его лезвие, которое дважды вонзила в живот своему мучителю.

Врачи квалифицировали телесные повреждения мужчины как тяжкий вред здоровью, а травмы женщины – как легкий. Соответственно решили подойти к делу и правоохранители, возбудившие уголовные дела в отношении обоих участников семейной поножовщины. Даме теперь грозят 10 лет лишения свободы по санкциям части 2 статьи 111 УК РФ, а ее кавалеру – до двух лет «зоны» в соответствии с положениями части 2 статьи 115 того же кодекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое калининградцев незаконно собирали янтарь со дна моря при помощи пожарного рукава
В Калининграде за сутки оштрафовали 57 пешеходов-нарушителей
В Калининградской области за неделю 227 человек пострадали от укусов клещей
Пятиборец из Калининграда выиграл первенство России
Восстановление дома Ловиса Коринта в Гвардейске завершат в 2020 году
Новый корпус детсада № 57 на ул. Карамзина в Калининграде заработает уже в этом году
В отношении водителя фургона, угробившего одного из своих пассажиров, возбудили уголовное дело
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили воду и электричество
Под Калининградом «Опель» врезался в дерево
Матерый уголовник выманил у калининградцев 8 миллионов рублей
Калининградский фестиваль вошел в топ-3 лучших летних джазовых мероприятий
Дольщики ЖК «Берлинки» в Гурьевске получили ключи от новых квартир
В Калининграде пропали без вести трое несовершеннолетних