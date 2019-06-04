Калининградец ударил подругу рукояткой ножа по голове и в ответ получил клинок в живот

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-04T11:08:09+03:00

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Когда в Светловскую районную больницу поступил 44-летний местный житель с проникающим ножевым ранением в живот, медики, как положено, тотчас известили о возможно «криминальном» пациенте полицейских.

Участковые уполномоченные выяснили, что мужчина стал жертвой бытового конфликта. Причем конфликтовал он со своей ровесницей-сожительницей, которую решил немного поучить кулаками, а также с помощью ножа – его рукояткой он бил подругу по неразумной голове. В конце концов женщина не выдержала и в свою очередь схватила со стола нож. Только использовала уже его лезвие, которое дважды вонзила в живот своему мучителю.

Врачи квалифицировали телесные повреждения мужчины как тяжкий вред здоровью, а травмы женщины – как легкий. Соответственно решили подойти к делу и правоохранители, возбудившие уголовные дела в отношении обоих участников семейной поножовщины. Даме теперь грозят 10 лет лишения свободы по санкциям части 2 статьи 111 УК РФ, а ее кавалеру – до двух лет «зоны» в соответствии с положениями части 2 статьи 115 того же кодекса.

ИСТОЧНИК KP.RU