2019-06-04T11:19:51+03:00
Происшествия

В отношении водителя фургона, угробившего одного из своих пассажиров, возбудили уголовное дело

После столкновения с деревом шофер и человек в кузове выжили, а сидевший рядом с виновником ДТП мужчина от полученных травм скончался
Игорь ОРЕХОВ
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Следственными органами ОМВД России по Зеленоградскому району возбуждено уголовное дело в отношении водителя фургона, который 1 июня этого года врезался в придорожное дерево на трассе «Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, 22-летний парень на прямом участке дороги отвлекся от управления транспортным средством и не смог удержать «Форд Транзит» в пределах проезжей части. В результате ДТП сам водитель и находившийся в кузове 27-летний пассажир получили телесные повреждения. А травмы сидевшего рядом с шофером другого 27-летнего мужчины оказались смертельными – несчастный скончался на месте аварии до приезда бригады «Скорой помощи».

Теперь виновнику ДТП инкриминируют статью УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В перспективе это означает до 5 лет лишения свободы, если наказание не успеют ужесточить – подобная возможность сейчас рассматривается законодателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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