2019-06-04T11:33:06+03:00
Общество

Новый корпус детсада № 57 на ул. Карамзина в Калининграде заработает уже в этом году

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Новый корпус детсада № 57 на ул. Карамзина в Калининграде заработает уже в этом году, а не в следующем, как планировалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Здание возводится с опережением сроков, указанных в контракте. Всего на 2-х этажах здания разместятся 10 возрастных групп. Здание, рассчитанное на 225 мест, возводится с опережением сроков, указанных в контракте, по улучшенному проекту его «брата» на ул. Левитана.

- Мы действительно ранее на ул. Левитана построили аналогичный детский сад. Проект нового детского сада на ул. Карамзина был актуализирован. Параллельно мы направили на экспертизу проект строительства такого же детского сада на 225 мест на бульваре Борисовском. У нас есть все шансы попасть с ним в программу строительства на 2020 год, – рассказал председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин.

Корпус на Карамзина строит та же компания, что строила и садик на Левитана – ООО «Риттал-Калининград», создававшая в Калининграде и другие объекты дошкольного образования. По условиям инвестиционного договора, генподрячик обеспечит детский сад удобными подъездными путями. Дороги будут проложены и в новых жилых кварталах, окружающих стройплощадку будущего детсада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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