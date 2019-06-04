2019-06-04T12:09:31+03:00
Общество

Восстановление дома Ловиса Коринта в Гвардейске завершат в 2020 году

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В этом году в Гвардейске начнутся работы по восстановлению дома Ловиса Коринта. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор Антон Алиханов.

- В этом году начинаем, в следующем заканчиваем. На два года разбили финансирование. Деньги будут предусмотрены поправками, которые сейчас мы в Думу вносим. Я прошу подготовить техническое задание и все остальное, чтобы все было готово и сразу запущено в работу, - сказал он.

Напомним, в начале года местная администрация выделила миллион рублей на разработку проекта реконструкции памятника регионального значения. В техзадании власти потребовали, чтобы в проекте реконструкции необходимо максимально сохранить существующие конструктивные элементы объекта.

В частности, подрядчик должен учесть многофункциональные залы общей площадью 50 кв. м, зал для проведения мероприятий площадью 40 кв. м, летнюю остекленную веранду для проведения мероприятий, помещения для администрации музея площадью не менее 15 кв. м. и помещения для занятия художественным творчеством. Также на 1-м этаже должен быть предусмотрен гардероб и санузел дня посетителей (с учетом доступной среды). На территории рядом с домом должно быть предусмотрено благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое калининградцев незаконно собирали янтарь со дна моря при помощи пожарного рукава
В Калининграде за сутки оштрафовали 57 пешеходов-нарушителей
В Калининградской области за неделю 227 человек пострадали от укусов клещей
Пятиборец из Калининграда выиграл первенство России
Новый корпус детсада № 57 на ул. Карамзина в Калининграде заработает уже в этом году
В отношении водителя фургона, угробившего одного из своих пассажиров, возбудили уголовное дело
Калининградец ударил подругу рукояткой ножа по голове и в ответ получил клинок в живот
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили воду и электричество
Под Калининградом «Опель» врезался в дерево
Матерый уголовник выманил у калининградцев 8 миллионов рублей
Калининградский фестиваль вошел в топ-3 лучших летних джазовых мероприятий
Дольщики ЖК «Берлинки» в Гурьевске получили ключи от новых квартир
В Калининграде пропали без вести трое несовершеннолетних