Восстановление дома Ловиса Коринта в Гвардейске завершат в 2020 году

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-04T12:09:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в Гвардейске начнутся работы по восстановлению дома Ловиса Коринта. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор Антон Алиханов.

- В этом году начинаем, в следующем заканчиваем. На два года разбили финансирование. Деньги будут предусмотрены поправками, которые сейчас мы в Думу вносим. Я прошу подготовить техническое задание и все остальное, чтобы все было готово и сразу запущено в работу, - сказал он.

Напомним, в начале года местная администрация выделила миллион рублей на разработку проекта реконструкции памятника регионального значения. В техзадании власти потребовали, чтобы в проекте реконструкции необходимо максимально сохранить существующие конструктивные элементы объекта.

В частности, подрядчик должен учесть многофункциональные залы общей площадью 50 кв. м, зал для проведения мероприятий площадью 40 кв. м, летнюю остекленную веранду для проведения мероприятий, помещения для администрации музея площадью не менее 15 кв. м. и помещения для занятия художественным творчеством. Также на 1-м этаже должен быть предусмотрен гардероб и санузел дня посетителей (с учетом доступной среды). На территории рядом с домом должно быть предусмотрено благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU