Пятиборец из Калининграда выиграл первенство России

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-04T12:11:40+03:00

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Первенство России в Кирове собрало больше 300 отечественных спортсменов. В старшем дивизионе среди юношей 13-14 лет статус одного из самых быстрых двоеборцев сезона подтвердил Кирилл Перегонцев. Министерство спорта Калининградской области сообщает, что Кирилл показал один из самых впечатляющих результатов, компенсировав отставание в плавании победой в беге.

В первом полугодии наш спортсмен уже выигрывал подобные соревнования, но рангом ниже. Кроме того, Кирилл вошел в список перспективных спортсменов и тренеров Федерации современного пятиборья России и получил персональную грантовую поддержку этой организации.

Кирилл - воспитанник региональной спортшколы олимпийского резерва по современному пятиборью.

ИСТОЧНИК KP.RU