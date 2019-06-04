2019-06-04T12:17:47+03:00
Здоровье

В Калининградской области за неделю 227 человек пострадали от укусов клещей

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининградской области сохраняется активность клещей. Только за минувшую неделю с 27 мая по 2 июня за медицинской помощью обратились 227 пострадавших от присасывания клещей. В числе покусанных оказалось них 76 детей.

Цифры приводит пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Сообщается, что с начала весны в рамках мониторинга было исследовано 1750 клещей. Зараженностью клещей вирусом клещевого энцефалита составляет 1 процент, боррелиями- 6,9 процентов.

Врачи отмечают, что это соответствует средне многолетнему уровню. Прививки против клещевого энцефалита получили около 6 тысяч человек.

Акарицидные обработки проведены на площади 1956,065 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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