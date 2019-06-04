В Калининграде за сутки оштрафовали 57 пешеходов-нарушителей

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-04T12:18:49+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области к административной ответственности привлекли 57 пешеход, которые переходили проезжую часть дороги в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

За нарушение правил проезда пешеходных переходов были оштрафованы 18 водителей. Еще восемь водителей перевозили детей без удерживающих кресел.

Кроме этого, за сутки сотрудники ГИБДД выявили и задержали 9 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU