Трое калининградцев незаконно собирали янтарь со дна моря при помощи пожарного рукава

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-04T12:27:51+03:00

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В Калининградской области полицейские совместно с ФСБ задержали троих мужчин, которые незаконно собирали янтарь со дна моря. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В районе Янтарного полицейские на катерах заметили нескольких мужчин, которые на резиновых лодках вышли в акваторию Балтийского моря и при помощи водолазного оборудования и водометов добывали «солнечный» камень.

- Мужчины в возрасте 45 и 47 лет следили за работой переоборудованных для незаконной деятельности двигателей. Их 33-летний сообщник в акваланге, используя пожарный рукав, направленной под высоким давлением струей воды размывал донный грунт и собирал камень. В одной из лодок находилось свыше 7,5 килограмма добытого янтаря-сырца, - сообщили в пресс-службе МВД.

У старателей, помимо янтаря, изъяли две лодки с моторами, пожарные рукава и три комплекта водолазного оборудования. Общая стоимость инвентаря составляет более двух миллионов рублей. На них завели административные дела за незаконную добычу янтаря. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU