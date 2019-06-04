Посевные площади картофеля в регионе превысили 2,4 тыс гектаров

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-04T12:37:08+03:00

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Посевные площади картофеля в Калининградской области в этом году составили 2 тысячи 440 гектаров, что на 2% больше планового значения. Об этом сообщила министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова.

По ее словам, уже завершена посадка картофеля в Багратионовском, Гвардейском, Гурьевском, Гусевском, Озерском, Правдинском и Славском городских округах. В остальных муниципалитетах посадка картофеля продолжается.

В Минсельхозе отметили, что посевную площадь овощей открытого грунта прогнозируется сохранить на уровне прошлого года – тысяча гектаров. Кормовые культуры в площади ярового сева займут 20 тысяч 310 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU