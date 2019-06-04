2019-06-04T12:44:13+03:00
Происшествия

Задержан разбойник, совершивший налет на магазин в Калининграде

Облаченный в маскировочный халат преступник скрывал лицо под медицинской маской и был вооружен ножом
Игорь ОРЕХОВ
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Сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД России задержали подозреваемого в разбойном нападении на улице Карбышева в Калининграде.

К налету на магазин 27-летний ранее уже судимый мужчина подготовился основательно. Одежду спрятал под маскхалатом, лицо – под медицинской маской, вооружился ножом и отправился на дело. Продавец благоразумно не стала мешать грабителю, который выгреб из кассы дневную выручку в сумме 20 500 рублей. Убегая с места преступления, злоумышленник успел скинуть камуфляж и маску в одном из дворов, выбросить свое оружие. Позже все это обнаружила следственно-оперативная группа.

- Преступника задержали по месту жительства в одном из поселков Неманского района, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ. - Возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК России «Разбой, совершенный с применением оружия».

Водворенного под стражу неманчанина проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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