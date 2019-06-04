Под Калининградом уголовник украл аванс у бригады строителей

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-04T13:12:42+03:00

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На одной из стройплощадок в Пионерске работник возводившей объект фирмы заметил трущегося возле бытовки подозрительного незнакомца. Когда его окликнули, мужик торопливо смылся. А строитель, подойдя ближе, обнаружил, что дверь в помещение вскрыта: дужки навесного замка оказались перекушены болторезом. Худшие опасения оправдались – из бытовки исчезли 78 тысяч рублей (как раз тем утром выдали аванс) и мобильный телефон.

К счастью для вора, полицейским удалось поймать его раньше, чем разъяренным работягам. Ранее уже судимый за кражу 34-летний местный житель сознался в содеянном и выдал мобильник. Деньги он успел потратить…

ИСТОЧНИК KP.RU