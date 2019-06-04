Калининградская область вошла в число регионов с высокими расходами жителей на сигареты
Высокие потребительские расходы на табачную продукцию по итогам 2018 года отмечены в десяти регионах России, в том числе, Калининградской области. Об этом говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году», подготовленном Роспотребнадзором.
В среднем по РФ, доля потребительских расходов на табачную продукцию снизилась по сравнению с 2016 годом и составила 3,6 % против 3,8 %.
Однако в Калининградской области эти расходы, по данным Роспотребнадзора, составили 6,2%. При этом, самые высокие затраты на табак отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе – 7,8%.
ИСТОЧНИК KP.RU