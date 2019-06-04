Калининградская область получит свыше 1 млн рублей на проведение энергоэффективного ремонта трех домов
Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Калининградской области на получение финансовой поддержки для проведения энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Регион получит из средств Фонда ЖКХ 1,09 млн рублей. Общая стоимость работ по капитальному ремонту составит 1,63 млн. рублей. Средства будут направлены на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в трех многоквартирных домах общей площадью 8,95 тыс.кв.м. в Калининграде и Гусеве.
На эти деньги предусмотрены установка узлов управления и регулирования тепловой энергии, повышение теплозащиты окон в местах общего пользования, уплотнение наружных входных дверей. Реализация программных мероприятий позволит улучшить условия проживания 274 человек. Планируемая годовая экономия на оплату коммунальных ресурсов в результате такого ремонта составит 496 тыс. рублей ежегодно.
ИСТОЧНИК KP.RU