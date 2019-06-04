2019-06-04T14:16:05+03:00
Общество

Калининградская область получит свыше 1 млн рублей на проведение энергоэффективного ремонта трех домов

Виктор Сергеев
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Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Калининградской области на получение финансовой поддержки для проведения энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Регион получит из средств Фонда ЖКХ 1,09 млн рублей. Общая стоимость работ по капитальному ремонту составит 1,63 млн. рублей. Средства будут направлены на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в трех многоквартирных домах общей площадью 8,95 тыс.кв.м. в Калининграде и Гусеве.

На эти деньги предусмотрены установка узлов управления и регулирования тепловой энергии, повышение теплозащиты окон в местах общего пользования, уплотнение наружных входных дверей. Реализация программных мероприятий позволит улучшить условия проживания 274 человек. Планируемая годовая экономия на оплату коммунальных ресурсов в результате такого ремонта составит 496 тыс. рублей ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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