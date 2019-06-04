Власти: Фестиваль «Гумбинненское сражение» состоится в сентябре
Фестиваль исторической реконструкции «Гумбинненское сражение», который проходит с 2013 года, состоится в этом году 8 сентября. Об этом сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму.
Глава министерства отметил, что решение о переносе даты события продиктовано несколькими причинами.
- Основное – это огромное количество фестивалей и других массовых мероприятий в конце лета. Каждые выходные в августе заняты тем или иным событием: «Калининград Сити Джаз», «Короче», «Калининград in Rock», «Ironstar», Международный фестиваль фейерверков и многое другое. В сентябре у фестиваля исторической реконструкции «Гумбинненское сражение» не будет конкурентов, - сказал Андрей Ермак.
В фестивале ожидается участие не менее 200 реконструкторов из России и зарубежных стран.
ИСТОЧНИК KP.RU