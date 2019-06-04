Жительницу Немана будут судить за ложное сообщение о заминировании
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В Неманский городской суд направлено уголовное дело о ложном сообщении о готовящемся взрыве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Пьяная 40-летняя женщина позвонила в службу «112» и сообщила диспетчеру, что взорвет дом, если к ней не приедет местный участковый. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции, осмотрев многоквартирный жилой дом и не обнаружили взрывное устройство.
Теперь горожанке грозит штраф до 500 тысяч рубле, ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU